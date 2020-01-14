Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti - Son Dakika
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Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Çekya Ligi takımlarından FK Jablonec'te forma giyen Tomas Brecka'yı 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Çekya Ligi takımlarından FK Jablonec'te forma giyen Tomas Brecka'yı 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Çekya ligi ekiplerinden FK Jablonec'in 25 yaşındaki Çekyalı oyuncusu Tomas Brecka, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Brecka, Jablonec formasıyla bu sezon çıktığı 22 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.


Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:47 Kaynak: DHA
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