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Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti
6 saat önce
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Çekya Ligi takımlarından Jablonec'ten Tomas Brecka'yı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:14 Kaynak: AA
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Çekya Ligi takımlarından Jablonec'ten Tomas Brecka'yı kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamayaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen 25 yaşındaki Çekyalı savunma oyuncusu ile Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.
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