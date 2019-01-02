Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa Topbaşı Yaptı

Kasımpaşa Topbaşı Yaptı

1 saat önce

Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Kasımpaşa Topbaşı Yaptı, System.String[]
Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Kasımpaşa'da devre arası tatili bitti. Spor Toto Süper Ligi'nin ilk devresini 29 puanla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa, sezonun ikinci yarısı için bugün topbaşı yaptı. Kemerburgaz Tesisleri'nde toplanan lacivert-beyazlılar, Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde idmana ısınma hareketleri ve esneklik başlayıp, dayanıklılık koşu çalışmalarıyla devam ettiler. Kasımpaşalı futbolcular daha sonra antrenmanı top ile eşli çalışmalarının ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamladı.İdmana sakatlığı devam eden Abdul Rahman Khalili katılmadı.

Kasımpaşa ikinci yarı çalışmalarına yarın saat 11: 00 ve 17: 30'da yapacağı antrenmanlar ile devam edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:53 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Spor
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