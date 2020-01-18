Kasımpaşa, Trabzonspor ile 22. randevuda - Son Dakika
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Kasımpaşa, Trabzonspor ile 22. randevuda

6 saat önce

Süper Lig'de ilk devreyi alt sıralarda kapatan Kasımpaşa, ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor ile 22. kez karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa, Trabzonspor ile 22. randevuda, System.String[]

Süper Lig'de ilk devreyi alt sıralarda kapatan Kasımpaşa, ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor ile 22. kez karşı karşıya gelecek.


Kasımpaşa, ikinci yarıyı Trabzon'da açıyor. Lacivert-beyazlılar, ligin 18. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek. İstanbul ekibi, geride kalan 17 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 15 puanla düşme hattının üstünde 15. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi ise aldığı 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 32 puanla 3. sırada bulunuyor.


22. randevu


Kasımpaşa ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde daha önce 21 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalardan Karadeniz ekibi 9 kez galip ayrılırken, 5 maçta da 3 puana uzanan taraf Kasımpaşa oldu. 7 mücadele ise beraberlikle noktalandı. Ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç da 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.


Düdük Zorbay Küçük'te


Yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Cihan Aydın görev yapacak. - İSTANBUL

Trabzonspor, Kasımpaşa, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:46 Kaynak: İHA
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