Kasımpaşa-Trabzonspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Trabzonspor'un 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'un 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.



Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın misafir tribün biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.



Açıklamada, fiyatı 75 lira olarak belirlenen biletlerin satışının www.passo.com.tr adresi üzerinden yapıldığı kaydedildi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Trabzonspor; Sosa, Burak, Kucka ve Novak İçin 30 Milyon Lira Ödeme Yaptı

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi!

Rubin Kazan'dan, Parasını İsteyen Gökdeniz Karadeniz'e Ağır Sözler: Çirkin ve Onursuzca

İngiliz Devi Liverpool, Abdülkadir Ömür İçin Harekete Geçti