Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa-Trabzonspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Kasımpaşa-Trabzonspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı

1 saat önce

Trabzonspor'un 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Kasımpaşa-Trabzonspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı, System.String[]
Trabzonspor'un 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 24.haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın misafir tribün biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, fiyatı 75 lira olarak belirlenen biletlerin satışının www.passo.com.tr adresi üzerinden yapıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:02 Kaynak: AA

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