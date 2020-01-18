Kasımpaşa, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika
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Kasımpaşa, Trabzonspor maçına hazır

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Trabzonspor maçına hazır, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ile başlayan idman, top kazanma ve dar alan çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Kasımpaşa, akşam saatlerinde Trabzon'a giderek kampa girecek.

Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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