Kasımpaşa, Trabzonspor maçına hazır

Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ile başlayan idman, top kazanma ve dar alan çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Kasımpaşa, akşam saatlerinde Trabzon'a giderek kampa girecek.