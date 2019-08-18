Kasımpaşa - Trabzonspor maçından notlar

7 isim ilk kez Süper Lig'de boy gösterdi Trabzonspor 'da 4 değişiklik Ahmet Ağaoğlu takımı yalnız bırakmadıŞenol Güneş ve Selim Soydan tribünde

Olgucan KALKAN/ - Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.

Ev sahibi Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, transfer döneminde kadroya dahil edilen 5 ismi ilk 11'de oynattı.

Kaleyi Akhisarspor'dan kadroya dahil edilen Fatih Öztürk'e emanet eden Özdeş, savunma hattını Popov, Fernandes, Ben Youssef ve Karim Hafez'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Aytaç Kara ve Khalili'yi görevlendiren Kemal Özdeş, bu ikilinin önünde Koita, Hajradinovic ve Yusuf Erdoğan'ı sahaya sürdü. Özdeş'in gol yollarındaki tercihi ise yeni transfer Mame Thiam oldu.

TRABZONSPOR 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu'nda Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın 11'inde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam savunmada Hüseyin Türkmen ve Hosseini'nin yerine yeni transferler Campi ve Fernandes'e, orta sahada Abdülkadir Parmak'ın yerine Obi Mikel'e, hücum hattında Ekuban'ın yerine Yusuf Sarı'ya görev verdi. Trabzonspor sahada şu 11 ile yer aldı: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth.

7 İSİM İLK KEZ SÜPER LİG'DE BOY GÖSTERDİ

İki takımda maça 11'de başlayan 7 isim Süper Lig'de ilk kez görev aldı. Ev sahibi Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş'in ilk 11'de sahaya sürdüğü Fernandes, ve Mame Thiam, Süper Lig'de ilk kez forma giyiyor. Trabzonspor'da ise Campi, Fernandes, Obi Mikel, Yusuf Sarı ve Sörloth, Süper Lig'deki ilk maçlarına çıktılar.

AHMET AĞAOĞLU TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. Ağaoğlu'nu Trabzonspor yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı.

ŞENOL GÜNEŞ VE SELİM SOYDAN TRİBÜNDE

Kasımpaşa - Trabzonspor maçını A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti. Şenol Güneş, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici Selim Soydan ile birlikte izledi.

Öte yandan iki takım oyuncuları sahaya "Afetlere hazır ol" pankartıyla çıktı.