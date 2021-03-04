Kasımpaşa-Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika

Kasımpaşa-Trabzonspor maçından notlar

04.03.2021 16:03
Kasımpaşa-Trabzonspor maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahada yer aldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahada yer aldı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, 27. haftada Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçın kadrosunda bulunan oyunculardan Flavio da Silva'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa karşısında bu futbolcunun yerine Abdulkadir Parmak'ı görevlendirdi.

Trabzonspor müsabakaya Uğurcan Çakır, Marlon Xavier, Vitor Hugo, Edgar le, Serkan Asan, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Caleb Ekuban, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Samedo 11'i ile çıktı.

Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde ise Flavio'nun yanı sıra Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Lewis Baker, Yunus Mallı, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç ve Benik Afobe oturdu.

Kasımpaşa'da 2 değişiklik

Kasımpaşa'da ise geride kalan haftada Göztepe ile oynanan maçın kadrosunda 2 değişiklik yapıldı.

Göztepe maçında kırmızı kart gören Derrick Luckassen ile gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Aytaç Kara, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, bu futbolcuların yerlerine Danny Drinkwater ile Dusko Tosic'e forma verdi.

Bu arada Kasımpaşa'da devre arasında transfer edilen Drinkwater ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Lacivert-beyazlı ekip maça Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Dusko Tosic, Tomas Brecka, Oussama Hadadi, Loret Sadiku, Danny Drinkwater, Haris Hajradinovic, Kristijan Bistrovic, Yusuf Erdoğan ve Kevin Varga ile çıktı.

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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