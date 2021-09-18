Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından - Abdullah Avcı - Son Dakika

Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın sıcak havada oynanmasının 2 takımı da fiziksel olarak zorladığını belirten Abdullah Avcı, "Hem dominant oynamamız hem de topa sahip olmamız gereken bir gündü. Zaman zaman bunu yaptık, zaman zaman rakibi devreye soktuk. İlk yarıda özellikle Kasımpaşa'nın bire bir, adam adama sırtımızda bir durumu vardı. Buna doğru cevap vermemiz gerekiyordu. Alan yaratıp, boş alanlara çıkmamız ve hareketli olmamız gerekiyordu. Doğru organize olduğumuzda girdiğimiz birkaç pozisyonumuz vardı. Devrede bir değişiklik yaptık. Bu oyuncu değil oyun değişikliğiydi. Berat'ı aldık, bu onun performansıyla alakalı değildi. Yine 3'lü orta sahada Hamsik'i merkeze çekip, oyunu onun üzerinden kurup, kenarlarda biraz sayısal üstünlük yakalamak istedik. Oyun da iyi başladı, pozisyona girdik, gol de attık." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'ya fazla pozisyon vermediklerini aktaran Avcı, "Takım savunması çok önemli. Lig tarihinde 1981-1982'den sonra deplasmanda 20 maç kaybetmeyen bir takım olmuşuz. Bu şekilde olması güzel. Onun için sevindik. Kazanmamıza daha çok sevindik. Rekabetin ve kaliteli oyuncuların olması hamlelerimizi daha da arttırıyor. Abdülkadir Ömür doğru oyun oynadı. Abdulkadir Parmak çok çalışıyor. Dorukhan ve Siopis de doğru işler yaptılar. Herkese teşekkür ediyorum. Galibiyet hayırlı olsun. Oyuncuları tebrik ediyorum. Zamanımız dar. Yarın dinleneceğiz. Çarşamba tekrar Konyaspor deplasmanına gidiyoruz. Zor bir fikstürden çıkıyoruz. Bu fikstürden kazanarak çıkmak daha da hızlanmamızı sağlayacak." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa maçının 83. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna girerek bordo-mavili formayı ilk kez giyen Dorukhan Toköz ile ilgili soruya, "Futbolun içinde bir takım veriler kullanılıyor. Oyuncular, ilk önce fizyoterapistlerden, sonra performans hocasından çıkıyor. Hazır hale geldiği zaman takıma girebiliyor. Bu verileri tamamladıktan sonra süreleri planlayarak hareket edebiliyoruz. 'Üç gün sonra Dorukhan ilk 11'de oynayacak.' desem doğru olmaz. Böyle artarak devam edecek." yanıtını verdi.

Karşılaşmanın 47. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Abdulkadir Parmak'ın durumuyla ilgili Avcı, "Abdulkadir Parmak'ın yarın MR'ı çekilecek. Arka adalesinde bir şey var. Umarım çabuk toparlanacak. Çok büyük bir şey olacağını düşünmüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Abdullah Avcı, A Milli Futbol Takımı'nın başına Alman teknik adam Stefan Kuntz'un getirileceği iddialarıyla ilgili ise, "Hiçbir zaman bu konuyla ilgili konuşmadım, konuşmayacağım. A Milli Takım Teknik Direktörlüğü onurlu bir yerdir. Fikrimizi sorarlarsa yardımcı olmaya çalışırız. Eğer sormazlarsa, milli takıma oyuncu yetiştirebilirsek, oraya katkı sağlamış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.