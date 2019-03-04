Kasımpaşa-Trabzonspor Maçının Ardından - Ünal Karaman - İstanbul
21 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, maçın ikinci yarısında istedikleri performansı sergileyemediklerini belirtti.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, maçın ikinci yarısında istedikleri performansı sergileyemediklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:51 Kaynak: AA
Trabzonspor, Kasımpaşa ile 2-2 Berabere Kaldı
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