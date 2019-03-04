Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa-Trabzonspor Maçının Ardından - Ünal Karaman - İstanbul

Kasımpaşa-Trabzonspor Maçının Ardından - Ünal Karaman - İstanbul

21 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, maçın ikinci yarısında istedikleri performansı sergileyemediklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, maçın ikinci yarısında istedikleri performansı sergileyemediklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:51 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Ünal Karaman, Trabzonspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor, Kasımpaşa ile 2-2 Berabere Kaldı Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Süper Ligde 24. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu Alanyaspor'u 3-1 Mağlup Eden Akhisarspor, 8 Haftalık Galibiyet Hasretine Son Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 00:12:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa-Trabzonspor Maçının Ardından - Ünal Karaman - İstanbul
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]