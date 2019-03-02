Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Kasımpaşa, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

8 dakika önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Kasımpaşa, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmana, sakatlıkları bulunan futbolcular Josue Sa ile Loret Sadiku katılmadı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:10 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Trabzonspor, Spor
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