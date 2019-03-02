Kasımpaşa, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarına Başladı
8 dakika önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü sahasında Trabzonspor
ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmana, sakatlıkları bulunan futbolcular Josue Sa ile Loret Sadiku
katılmadı.
Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:10 Kaynak: AA
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