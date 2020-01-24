Kasımpaşa transfere doymuyor! Oussama Haddadi de imzayı attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa transfere doymuyor! Oussama Haddadi de imzayı attı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa transfere doymuyor! Oussama Haddadi de imzayı attı

6 saat önce

Devre arası transferinde daha önce, Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Tomas Brecka, Dieumerci Ndongala, Zvonomir Sarlija, Berk Çetin, Gerard Bi Goua Gohou ve Anıl Koç'u kadrosuna katan mavi beyazlılar, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol beki Oussama Haddadi ile 1,5...

Kasımpaşa transfere doymuyor! Oussama Haddadi de imzayı attı, System.String[]

Devre arası transferinde daha önce, Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Tomas Brecka, Dieumerci Ndongala, Zvonomir Sarlija, Berk Çetin, Gerard Bi Goua Gohou ve Anıl Koç'u kadrosuna katan mavi beyazlılar, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol beki  Oussama Haddadi ile 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.


Kasımpaşa Kulübü'den yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Oussama Haddadi, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.


Suudi Arabistan, Berk Çetin, Tarkan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:16 
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