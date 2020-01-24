Son Dakika › Spor › Kasımpaşa transfere doymuyor! Oussama Haddadi de imzayı attı - Son Dakika Spor
Kasımpaşa transfere doymuyor! Oussama Haddadi de imzayı attı
6 saat önce
Devre arası transferinde daha önce, Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Tomas Brecka, Dieumerci Ndongala, Zvonomir Sarlija, Berk Çetin, Gerard Bi Goua Gohou ve Anıl Koç'u kadrosuna katan mavi beyazlılar, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol beki Oussama Haddadi ile 1,5...
Devre arası transferinde daha önce, Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Tomas Brecka, Dieumerci Ndongala, Zvonomir Sarlija, Berk Çetin, Gerard Bi Goua Gohou ve Anıl Koç'u kadrosuna katan mavi beyazlılar, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol beki Oussama Haddadi ile 1,5 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa Kulübü'den yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Oussama Haddadi, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:16
Son Dakika Amazon'un kurucusunun Bezos'un ardından başka önemli isimler de hacklenme riski altında iddiası Göztepe maçında takımı Gökhan Keskin ile Şenol Fidan yönetecek Ali Düşmez, kura çekimine damga vuran "Sivas'ı çekme" sözlerine açıklık getirdi Son Dakika: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var