Kasımpaşa transferi açıkladı! Tarkan Serbest... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa transferi açıkladı! Tarkan Serbest... - Son Dakika Spor

Kasımpaşa transferi açıkladı! Tarkan Serbest...

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, daha önce de lacivert-beyazlı formayı giyen Tarkan Serbest'i transfer etti.

Kasımpaşa transferi açıkladı! Tarkan Serbest..., System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, daha önce de lacivert-beyazlı formayı giyen Tarkan Serbest'i transfer etti.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Avusturya Wien takımının 25 yaşındaki oyuncusu Tarkan Serbest, Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3,5 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.


Tarkan, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Avusturya, Kasımpaşa, Tarkan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:23 
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