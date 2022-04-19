Kasımpaşa tribün lideri öldürüldü! Eşi ve çocuklarının gözü önünde çapraz ateşe tutuldu - Son Dakika

Kasımpaşa tribün liderlerinden 48 yaşındaki Yüksel Ustahüseyin akşam saatlerinde eşi ve çocuklarıyla iftara gitmek için Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki evden çıktı.

ÇAPRAZ ATEŞE ALINARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Ustahüseyin yaşadığı binanın önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada sokağa giren otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından çapraz ateşe alınarak silahlı saldırıya uğradı. Olay sonucunda ise Ustahüseyin göğsüne ve sırtına isabet eden 2 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı.

TRİBÜN LİDERİNE KANLI PUSU KAMERADA

Saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar sokak üzerinde yürüyor. Ustahüseyin ise sokakta arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Bir süre sonra otomobil ve motosiklet sokağa girerek ilerliyor. İlk olarak otomobildeki saldırgan aracın kapısını açarak Ustahüseyin'e ateş açıyor. Hemen ardından gelen motosikletli ise çapraz ateşe alarak ikinci ateşi açıyor. Saldırganlar hızla uzaklaşırken, Ustahüseyin ise yere yığılıyor. Vatandaşlar ise panikle etrafa kaçışıyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yüksel Ustahüseyin'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Ustahüseyin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS "İNTİKAM ALINDI" NOTU PAYLAŞAN SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri, saldırganların kimliklerinin S.S. ve B.B. olduğunu tespit etti. Saldırgan S.S.'nin sosyal medya hesabından "intikam alındı" notunu paylaştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, adreslerine yaptığı baskınlarda saldırganları bulamadı. Polisin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

OLAYDAN SAATLER ÖNCE SİLAHINA EL KONULMUŞ

Öte yandan aile, yakınları ve taraftarlar tarafından hastane morgundan cenazesi alınan Yüksel Ustahüseyin, önceki gün Büyük Piyalepaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Tuzla'da toprağa verildi. Ustahüseyin'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Diğer yandan Yüksel Ustahüseyin'in olaydan saatler önce polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında ruhsatsız tabancasına el konulduğu ve Ustahüseyin'in serbest kaldığı ortaya çıktı.