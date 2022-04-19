Son dakika haberi... Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu kamerada: Çapraz ateşe alınarak öldürüldü - Son Dakika

- Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu kamerada: Çapraz ateşe alınarak öldürüldü

Kasımpaşa tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin iftara giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Polis ekipleri otomobil ve motosikletli saldırganların peşine düştü

İSTANBUL - Beyoğlu'nda Kasımpaşa tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, iftara gideceği esnada eşi ile çocuklarının gözü önünde otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından açılan çapraz ateşle öldürüldü. Saldırı anı kameralara saniye saniye yansırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri sosyal medyadan "intikam alındı" notunu da paylaşan kimliklerini tespit ettiği saldırganların peşine düştü.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kasımpaşa tribün liderlerinden 48 yaşındaki Yüksel Ustahüseyin akşam saatlerinde eşi ve çocuklarıyla iftara gitmek için evden çıktı.

Çapraz ateşe alınarak öldürüldü

Ustahüseyin yaşadığı binanın önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada sokağa giren otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından çapraz ateşe alınarak silahlı saldırıya uğradı. Olay sonucunda ise Ustahüseyin göğsüne ve sırtına isabet eden 2 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı.

Tribün liderine kanlı pusu kamerada

Saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar sokak üzerinde yürüyor. Ustahüseyin ise sokakta arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Bir süre sonra otomobil ve motosiklet sokağa girerek ilerliyor. İlk olarak otomobildeki saldırgan aracın kapısını açarak Ustahüseyin'e ateş açıyor. Hemen ardından gelen motosikletli ise çapraz ateşe alarak ikinci ateşi açıyor. Saldırganlar hızla uzaklaşırken, Ustahüseyin ise yere yığılıyor. Vatandaşlar ise panikle etrafa kaçışıyor.

Hastanede hayatını kaybetti

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yüksel Ustahüseyin'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Ustahüseyin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis "intikam alındı" notu da paylaşan saldırganların peşinde

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri, saldırganların kimliklerinin S.S. ve B.B. olduğunu tespit etti. Saldırgan S.S.'nin sosyal medya hesabından "intikam alındı" notunu paylaştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, adreslerine yaptığı baskınlarda saldırganları bulamadı. Polisin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olaydan saatler önce silahına el konulmuş

Öte yandan aile, yakınları ve taraftarlar tarafından hastane morgundan cenazesi alınan Yüksel Ustahüseyin, önceki gün Büyük Piyalepaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Tuzla'da toprağa verildi. Ustahüseyin'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Diğer yandan Yüksel Ustahüseyin'in olaydan saatler önce polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında ruhsatsız tabancasına el konulduğu ve Ustahüseyin'in serbest kaldığı ortaya çıktı.