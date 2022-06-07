Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 şüpheliye operasyon - Son Dakika
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Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 şüpheliye operasyon

07.06.2022 11:31
Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 şüpheliye operasyon

KASIMPAŞA futbol takımı tribün lideri olarak tanınan Yüksel Ustahüseyin'in, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi soruşturmasında, tetikçi olduğu belirlenen M.B.'nin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

KASIMPAŞA futbol takımı tribün lideri olarak tanınan Yüksel Ustahüseyin'in, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi soruşturmasında, tetikçi olduğu belirlenen M.B.'nin de aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaptanpaşa Mahallesi'nde 16 Nisan'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Yüksel Ustahüseyin'e(48), evine giderken çalıntı bir otomobil ve motosikletten ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ustahüseyin'e çevredekiler yardım etti. Ağır yaralanan Ustahüseyin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AZMETTİRİCİ BARIŞ B. KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORİstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yürütülen soruşturmada tetikçi M.B.'nin de aralarında olduğu 10 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 kişi gözaltına alınırken yurtdışında olan azmettirici Barış B. hakkında kırmızı bültenle arama kararı olduğu belirtildi. Olayda kullanılan motosikleti temin eden O.G. ile çalıntı aracı temin eden kişilerinde de gözaltında bulunduğu kaydedildi. Gözaltındaki şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.


Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 şüpheliye operasyon
Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 şüpheliye operasyon
Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 şüpheliye operasyon
Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 şüpheliye operasyon
Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 şüpheliye operasyon
Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 şüpheliye operasyon
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Kaynak: DHA

Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kasımpaşa tribün liderinin öldürülmesi: 10 şüpheliye operasyon - Son Dakika

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