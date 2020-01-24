Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Oussama Haddadi'yi transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Oussama Haddadi'yi transfer etti - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Oussama Haddadi'yi transfer etti

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Oussama Haddadi'yi kadrosuna dahil etti.

Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Oussama Haddadi'yi transfer etti, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Oussama Haddadi'yi kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan'ın El İttifak ekibinde oynayan 27 yaşındaki sol bek ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine ülkesinin Club Africain ekibinde başlayan Oussama Haddadi, 2,5 sezon Fransız ekibi Dijon'da görev yaptıktan sonra El İttifak'a transfer olmuştu.

Suudi Arabistan, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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