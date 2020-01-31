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Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'ı kiraladı
6 saat önce
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:14 Kaynak: AA
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun, Yunanistan ekibi Olympiakos'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Meriah için Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
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