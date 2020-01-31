Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'ı kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'ı kiraladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'ı kiraladı

6 saat önce

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun, Yunanistan ekibi Olympiakos'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'ı kiraladı, System.String[]

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun, Yunanistan ekibi Olympiakos'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.


Meriah için Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.


Yunanistan, Olympiakos, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:38 
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