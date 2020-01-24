Kasımpaşa, Tunuslu sol bek Oussama Haddadi'yi renklerine bağladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Tunuslu sol bek Oussama Haddadi'yi renklerine bağladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Tunuslu sol bek Oussama Haddadi'yi renklerine bağladı

7 saat önce

Kasımpaşa Kulübü, Tunuslu sol bek oyuncusu Oussama Haddadi'yi 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Tunuslu sol bek Oussama Haddadi'yi renklerine bağladı, System.String[]

Kasımpaşa Kulübü,  Tunuslu sol bek oyuncusu Oussama Haddadi'yi 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Oussama Haddadi, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."


- İstanbul
Suudi Arabistan, Medical Park, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:40 Kaynak: DHA
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