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Kasımpaşa, Tunuslu sol bek Oussama Haddadi'yi renklerine bağladı
7 saat önce
Kasımpaşa Kulübü, Tunuslu sol bek oyuncusu Oussama Haddadi'yi 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:40 Kaynak: DHA
Kasımpaşa Kulübü, Tunuslu sol bek oyuncusu Oussama Haddadi'yi 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Oussama Haddadi, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
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