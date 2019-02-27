Kasımpaşa, Tur Peşinde

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde yarın Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde yarın Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Deplasmanda yaptığı ilk maçtan 3-1 mağlup ayrılan lacivert-beyazlı ekip, Akhisarspor'u elediği takdirde yarı finalde Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile eşleşecek.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan, AK Parti'nin Geride Gösterildiği Anketlere Ateş Püskürdü: Manipülasyon Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeni Parti İddialarına Sert Açıklama: Yapanların Akıbetleri Belli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!

Trabzonspor'da Türkiye Kupası Üzüntüsü