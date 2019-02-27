Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Tur Peşinde

Kasımpaşa, Tur Peşinde

1 saat önce

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde yarın Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde yarın Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Deplasmanda yaptığı ilk maçtan 3-1 mağlup ayrılan lacivert-beyazlı ekip, Akhisarspor'u elediği takdirde yarı finalde Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile eşleşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:35 Kaynak: AA

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