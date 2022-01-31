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Kasımpaşa, Uros Spajic'i renklerine bağladı - Son Dakika

Kasımpaşa, Uros Spajic'i renklerine bağladı

31.01.2022 15:25
Kasımpaşa, Uros Spajic'i renklerine bağladı

Kasımpaşa, son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Krasnodar'da forma giyen defans oyuncusu Uros Spajic'i transfer etti.

Kasımpaşa, son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden Krasnodar'da forma giyen defans oyuncusu Uros Spajic'i transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, defans oyuncusu Uros Spajic'i renklerine bağladı. 28 yaşındaki Sırp futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Spajic, bu sezon Krasnodar forması ile ligde 11 maçta görev aldı.

(İHA)

Kasımpaşa, Uros Spajic'i renklerine bağladı

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Spor Toto Süper Lig, Krasnodar, Kasımpaşa, Rusya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kasımpaşa, Uros Spajic'i renklerine bağladı - Son Dakika


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