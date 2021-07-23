Kasımpaşa, Valentin Eysseric'i açıkladı

Kasımpaşa, 29 yaşındaki Fransız orta saha Valentin Eysseric ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, 29 yaşındaki Fransız orta saha Valentin Eysseric ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon öncesinde takviyelerine devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak İtalya Serie A'da Fiorentina forması giyen Valentin Eysseric'i kadrosuna kattı. Fransız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 2 yıllığına Lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



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