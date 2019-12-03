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Kasımpaşa, Vanspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında TFF 2. Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:00 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında TFF 2. Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Vanspor FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, tesislerinde kampa girdi.
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