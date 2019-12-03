Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Vanspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Vanspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Vanspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında TFF 2. Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Vanspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında TFF 2. Lig ekibi Vanspor Futbol Kulübü ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Vanspor FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, tesislerinde kampa girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adil Rami 34 gün sonra formasına kavuştu
Ferdi Kadıoğlu'nun performansı Fenerbahçeli taraftarları mest etti! Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 yendi Tolgay Arslan: Oynayamadığım için mutsuzum, geceleri uyuyamıyorum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:39:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Vanspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]