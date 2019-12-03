Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Vanspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kasımpaşa, Vanspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kasımpaşa, Vanspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler İlyas Öztürk ve Erkan Çoker yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.


Pas ve top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.


Vanspor FK mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, tesislerinde kampa girdi.


İlyas Öztürk, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:48 
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