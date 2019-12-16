Kasımpaşa, Vanspor Futbol Kulübü maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Vanspor Futbol Kulübü maçına hazır - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Vanspor Futbol Kulübü maçına hazır

6 saat önce

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Vanspor Futbol Kulübü ile yarın deplasmanda yapacağı 5. tur rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Vanspor Futbol Kulübü maçına hazır, System.String[]

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Vanspor Futbol Kulübü ile yarın deplasmanda yapacağı 5. tur rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve sürat çalışmasıyla başladı.

Top kazanma ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, atak sonlandırma organizasyonlarıyla tamamlandı.

Kasımpaşa kafilesi, akşam saatlerinde hava yoluyla Van'a gidecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Batuhan Karadeniz yine rahat durmadı! 10. takımında da tutunamadı
Amatör maçta 9 kırmızı çıktı, maç yarıda kaldı Futbolcuya hakaret edildi, hakem maçı yarıda kesti! Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve transfer açıklaması

Son Dakika Haberleri
20:46 Sporting Lizbon'dan Medipol Başakşehir değerlendirmesi - Son Dakika Spor
20:37 Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica Ligde her şey olabiliyor - Son Dakika Spor
20:35 Nzonzi'nin babası Galatasaray'dan 1 milyon 625 bin euro istiyor - Son Dakika Spor
20:26 Yukatel Denizlispor maçından notlar - Son Dakika Spor
20:22 Süper Lig: M.Başakşehir: 0 - Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor
19:24 Emre Mor'dan sert çıkış: Sözde gazetecilerden ve medyalarından bıktım - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:55:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa, Vanspor Futbol Kulübü maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]