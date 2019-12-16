Kasımpaşa, Vanspor Futbol Kulübü maçına hazır

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Vanspor Futbol Kulübü ile yarın deplasmanda yapacağı 5. tur rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve sürat çalışmasıyla başladı.

Top kazanma ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, atak sonlandırma organizasyonlarıyla tamamlandı.

Kasımpaşa kafilesi, akşam saatlerinde hava yoluyla Van'a gidecek.