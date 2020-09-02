Kasımpaşa, Varga'yı kadrosuna kattı

Kasımpaşa Kulübü, Debreceni'de forma giyen kanat oyuncusu Kevin Varga ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Macaristan Ligi ekiplerinden Debreceni takımında forma giyen 24 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Kevin Varga'nın sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.İmza töreninde sportif direktör Emir Saraç da hazır bulundu.