Kasımpaşa'ya Bosna Hersekli "10 Numara"
26 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Hırvatistan'ın NK Osijek takımından Bosna Hersekli ofansif orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa
, Hırvatistan
'ın NK Osijek takımından Bosna
Hersekli ofansif orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic'i kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncuyla Kemerburgaz Tesisleri'nde 3,5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in de yer aldığı imza töreninde, Bosna Hersekli oyuncunun kendini lacivert-beyazlı kulübe bağlayan imzayı attığı ifade edildi.
Bu sezon Hırvatistan 1. Futbol
Ligi'nde 17 maça çıkıp 7 gol atan Hajradinovic, "10 numara" pozisyonunda forma giyiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:16 Kaynak: AA
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