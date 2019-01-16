Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'ya İtalyan Kaleci

Kasımpaşa'ya İtalyan Kaleci

22 dakika önce

Kasımpaşa, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese'den kaleci Simone Scuffet'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Kasımpaşa, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Udinese'den kaleci Simone Scuffet'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki İtalyan file bekçisi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Scuffet, Serie A'da bu sezon 9 maçta forma giydi. İtalyan kaleci, Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde Tobias Heintz, Azad Toptik ve Haris Hajradinovic'in ardından kadrosuna kattığı 4. oyuncu oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Spor
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