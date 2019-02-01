Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'ya Mısırlı Sol Bek

Kasımpaşa'ya Mısırlı Sol Bek

1 saat önce

Kasımpaşa, bu sezon Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Mısırlı futbolcu Karim Hafez'i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa'ya Mısırlı Sol Bek, System.String[]
Kasımpaşa, bu sezon Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Mısırlı futbolcu Karim Hafez'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Mısır ekibi Wadi Degla'da bulunan 22 yaşındaki sol bek oyuncusu ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Medipol Başakşehir ile bu sezon ligde forma şansı bulamayan Karim Hafez, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maça çıktı.

Karim Hafez, Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği 6. oyuncu oldu. Lacivert-beyazlı takım, daha önce Tobias Heintz, Azad Toptik ve Haris Hajradinovic'i bonservisiyle, Simone Scuffet ile Stipe Perica'yı ise kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:40 Kaynak: AA

Mısır, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kostas Mitroglou, Galatasaray'dan Ne Kadar Alacak? KAP Açıklaması Geldi Medipol Başakşehir, Hannover 96'dan Mete Kaan Demir ile Sözleşme İmzaladı

Shinji Kagawa Beşiktaş'ta! Adı İtalyan Kulüpleriyle Anılan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta Mutlu Olduğunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 02:59:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'ya Mısırlı Sol Bek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]