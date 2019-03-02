Kasımpaşa'ya Yönetimden Moral Ziyareti

Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner ile yönetim kurulu üyeleri, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 6 maçtan mağlup ayrılan futbol takımını ziyaret etti.

Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner ile yönetim kurulu üyeleri, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 6 maçtan mağlup ayrılan futbol takımını ziyaret etti.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan Turgay Ciner, başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz ile yönetim kurulu üyesi Fatih Saraç'ın teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek moral verdiği bildirildi.



Açıklamada, Ciner, Öksüz ve Saraç'ın yanı sıra kulüp genel müdürü Özdemir Erkan ve sportif direktör Nursal Bilgin'in de lacivert-beyazlı takımın antrenmanını takip ettiği kaydedildi.

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