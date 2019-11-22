Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa yan top ve şut çalıştı
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Kasımpaşa yan top ve şut çalıştı

6 saat önce

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kasımpaşa yan top ve şut çalıştı, System.String[]

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.


Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, yan top ve şut organizasyonlarıyla sona erdi.


Kasımpaşa, Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:03 
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