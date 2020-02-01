Kasımpaşa, yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, pas çalışmaları ve ayak tenisinin ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.

Akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Loret Sadiku, David Panelka, Fode Koita ve Yusuf Erdoğan yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Haris Hajradinovic ve Aytaç Kara da oynamayacak.

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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