Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa Yarın Sahaya İnecek

Kasımpaşa Yarın Sahaya İnecek

1 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına yarın İstanbul'da toplanarak başlayacak.

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Kasımpaşa, Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına yarın İstanbul'da toplanarak başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa'da futbolculara verilen 10 günlük izin yarın sona erecek. Lacivert-beyazlılar, yarın Kemerburgaz'daki tesislerinde toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Çalışmalarının bir bölümünü İstanbul'da sürdürecek olan Paşa'nın kamp programının tamamı ise daha sonra belli olacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:10 Kaynak: İHA

İstanbul, Kasımpaşa, Spor
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