Kasımpaşa, Yassine Meriah'ı kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Yassine Meriah'ı kiraladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Yassine Meriah'ı kiraladı

7 saat önce

Kasımpaşa, Yunanistan Ligi ekibi Olimpiakos'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Yassine Meriah ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kasımpaşa, Yassine Meriah'ı kiraladı, System.String[]

Kasımpaşa, Yunanistan Ligi ekibi Olimpiakos'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Yassine Meriah ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Yunanistan takımlarından Olimpiakos'un 26 yaşındaki oyuncusu Yassine Meriah, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."


Yunanistan, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD hamlesi! Askeri anlaşma parlamentoda kabul edildi
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 01:41:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa, Yassine Meriah'ı kiraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]