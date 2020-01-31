Kasımpaşa, Yassine Meriah'ı kiraladı

Kasımpaşa, Yunanistan Ligi ekibi Olimpiakos'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Yassine Meriah ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: