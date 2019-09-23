Kasımpaşa, Yeni Çorumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Yeni Çorumspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:34 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Yeni Çorumspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmaları yapıldı.
Kasımpaşa, yarın saat 13.00'te Yeni Çorumspor ile karşılaşacağı müsabaka öncesi akşam saatlerinde Çorum'a gidecek.
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