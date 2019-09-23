Kasımpaşa, Yeni Çorumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmaları yapıldı.



Kasımpaşa, yarın saat 13.00'te Yeni Çorumspor ile karşılaşacağı müsabaka öncesi akşam saatlerinde Çorum'a gidecek.