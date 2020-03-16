Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Şut çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, 21 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:16 Kaynak: AA
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