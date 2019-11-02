Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçına hazır

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçına hazır, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi yaptığı son antrenmanın ardından tesislerinde kampa girdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması yarın 16.30'da başlayacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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