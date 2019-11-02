Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçına hazır
7 saat önce
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi yaptığı son antrenmanın ardından tesislerinde kampa girdi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması yarın 16.30'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:57
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