Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçına hazır

7 saat önce

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçına hazır, System.String[]

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.


Pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.


Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi yaptığı son antrenmanın ardından tesislerinde kampa girdi.


Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması yarın 16.30'da başlayacak.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:57 
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