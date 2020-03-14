Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, maçın hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ligin 26. haftasında Göztepe karşısında forma giyen futbolcuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idmanın yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Kasımpaşa, hazırlıklarına 16 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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