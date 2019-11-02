Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek! Takımda 3 eksik...

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.



Ligde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 11 puan ve averajla 11. sırada girdi.



BtcTurk Yeni Malatyaspor ise Süper Lig'de yaptığı son 3 karşılaşmada sahadan galip ayrıldı. Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-siyahlı ekip, 16 puan ve averajla 3. basamakta yer alıyor.



- Kasımpaşa'da 3 eksik



Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 3 futbolcusundan faydalanamayacak.



Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı bulunan David Pavelka, Mame Thiam ve Tobias Heintz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da cezalı futbolcu bulunmuyor.



- Süper Lig'de 5. randevu



Kasımpaşa ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında 2017-2018 sezonundan bu yana yapılan 4 karşılaşmanın 2'sini Kasımpaşa kazandı. Bir müsabaka berabere sonuçlandı, bir maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspor galip geldi.



Söz konusu maçlarda Kasımpaşa'nın attığı 8 gole karşılık BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 5 kez fileleri havalandırdı.



