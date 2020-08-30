Kasımpaşa yeni sezon formalarını tanıttı

Kasımpaşa, yeni sezonda giyeceği formaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tanıttı.
Kasımpaşa'da yeni sezon formaları görücüye çıktı. Lacivert-beyazlılar, sosyal medya hesabından, #BizePaşalıDerler etiketiyle, "Bu gücü sırtında hisset! 2020-2021 yeni sezon formalarımız" başlığı altında yaptığı paylaşımla 2020-2021 sezonu formalarını futbolseverlerin beğenisine sundu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 16:30 - Kaynak: İHA
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