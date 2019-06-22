Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz'da başlayacak
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz Salı günü başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:07 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa
, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz
Salı günü başlayacak.
Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre lacivert-beyazlı takım, yeni sezonun ilk antrenmanını 2 Temmuz Salı günü Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde saat 18.00'de yapacak.
Yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe tekrar Kemal Özdeş'i getiren Kasımpaşa, şu ana kadar kaleci Fatih Öztürk
ve savunma oyuncusu Jorge Filipe Oliveira Fernandes ile sözleşme imzaladı.
Bursaspor'da büyük kriz! Gelirlere el konuldu
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi! Süper Lig'in yıldızıyla el sıkıştılar
Diagne, Galatasaray'ın yeni sezon kampında yok! İşte bonservis bedeli