Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz'da başlayacak
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Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz'da başlayacak

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz Salı günü başlayacak.

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz'da başlayacak, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 2 Temmuz Salı günü başlayacak.
Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre lacivert-beyazlı takım, yeni sezonun ilk antrenmanını 2 Temmuz Salı günü Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde saat 18.00'de yapacak.
Yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe tekrar Kemal Özdeş'i getiren Kasımpaşa, şu ana kadar kaleci Fatih Öztürk ve savunma oyuncusu Jorge Filipe Oliveira Fernandes ile sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:07 Kaynak: AA
2 Temmuz, Kasımpaşa, Spor
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