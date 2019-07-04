Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
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Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

2 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman direnç egzersizleri ile başladı. Lacivert-beyazlı futbolcular yapılan pas çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Antrenmana Afrika Uluslar Kupası'nda olan Trezeguet'nin yanı sıra izinli olan Veysel, Ramazan, Özgür Çek ve Koita katılmadı.

Paşa, hazırlıklarını bugün 19.00'da yapacağı antrenmanla devam ettirecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:57 Kaynak: İHA
Spor
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