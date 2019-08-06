Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

3 saat önce

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]
Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Pas ve şut organizasyonlarıyla devam eden idman, soğuma çalışmalarıyla sona erdi.
Kasımpaşa, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:09 Kaynak: AA
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