Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'yı yenen Sivaspor liderliğini korudu
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Kasımpaşa'yı yenen Sivaspor liderliğini korudu

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında lider D.G. Sivasspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu.

Kasımpaşa'yı yenen Sivaspor liderliğini korudu, System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında lider D.G. Sivasspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Samassa meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada Mert'in kafayla indirdiği topu alan Hakan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

17. dakikada Emre'nin ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Marcelo topu Yatabare'ye gönderdi. Yatabare'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

34. dakikada Mert'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Fatih meşin yuvarlağı kontrol etti.

57. dakikada Fernando ceza sahasına girip topu Hakan'a gönderdi. Hakan'ın kaleye vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

63. dakikada Aytaç'ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

68.dakikada İlhan'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortasında Mustafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

72. dakikada Emre'nin ceza yayı üzerinden uzun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.

90+3. dakikada Yatabare'nin attığı gol sonrası VAR'a bakan hakem Cüneyt Çakır, ofsayt gerekçesi ile gölü geçerli saymadı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xx

D.G. Sivasspor: Samassa xxx, Marcelo xxx, Aaron xxx, Caner xxx, Uğur xxx, Fatih xxx, Mert xxx, Hakan xxx, Emre xxx (Kone dk. 87 ?), Fernando xxx (Erdoğan dk. 61 x), Yatabare xxx

Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Oliveria, Traore, Armin, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşa: Fatih x, Popov x, Youssef x, Fernandes x, Hafez x, Sadiku x, Aytaç x (Tobias Heintz dk. 83 ?), Khalili xx (İlhan dk. 46 x), Quaresma x, Mustafa x, Koita x (Haris Hajradinovic dk. 46 x)

Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Olivier, Çağtay, Furkan, Özgür, Azad

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Hakan (dk. 11), Yatabare (dk. 17) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Yatabare (Sivasspor), Fernandes, Aytaç, Koita (Kasımpaşa)

(Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz/İHA)

Cüneyt Çakır, Sivasspor, Kasımpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:40 Kaynak: İHA
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