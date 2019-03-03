Kasımpaşa Yönetiminden Moral Yemeği
1 saat önce
Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner, lacivert-beyazlı futbolcularla yemekte bir araya geldi.
Kasımpaşa
Kulübü Başkanı Turgay Ciner
, lacivert-beyazlı futbolcularla yemekte bir araya geldi.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde gerçekleştirilen yemeğe başkan Turgay Ciner'in yanı sıra başkan vekili Hasan Hilmi Öksüz
, yönetici Fatih Saraç
, futbolcular ve teknik heyet katıldı.
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maçı öncesinde organize edilen yemekte kısa bir konuşma yapan başkan Turgay Ciner, lacivert-beyazlı futbolculara güvendiklerini belirterek, "Başınızda Türkiye
'nin en iyi teknik direktörlerinden biri var. Sizlerin kalitesi de ortada. Bu sıkıntılı süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:29 Kaynak: AA
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