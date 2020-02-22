Son Dakika › Spor › Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
7 saat önce
Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:16 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı belirtildi. İdmanın taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Son Dakika Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı U19 Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi Göztepe, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı Galatasaray'ın derbi paylaşımı büyük beğeni topladı