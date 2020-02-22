Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı belirtildi. İdmanın taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Denizlispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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