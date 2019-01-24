Kasımpaşa, Ztk'da Çeyrek Finale Yükseldi

STAT: Recep Tayyip
Erdoğan
HAKEMLER: Bahattin Şimşek
, Cevdet Kömürcüoğlu
, Serdar Diyadin
KASIMPAŞA: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 116 Veysel Sarı
), Eduok (Dk. 99 Azad Toptik), Hajradinovic (Dk. 46 Heintz), Trezeguet, Koita (Dk. 65 Tarkan
Serbest)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan
, Baiano, Caulker, Merih Demiral, Nsakala, Taha Yalçıner
(Dk. 79 Ceyhun Gülselam
), Welinton (Dk. 114 Cenk Ahmet
Alkılıç), Ozan Tufan
(Dk. 67 Junior Fernandez), Efecan Karaca
, Djalma (Dk. 120 Hasan Ayaraoğlu), Sural
GOL: Dk. 113 Tarkan Serbest (Kasımpaşa
)
KIRMIZI KART: Dk. 59 Josue Sa (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Dk. 17 Nsakala, Dk. 72 Caulker, Dk. 81 Ceyhun Gülselam, Dk. 86 Baiano, Dk. 110 Welinton (Aytemiz Alanyaspor
) - Dk. 105 1 Tarkan Serbest, Dk. 107 Heintz, Dk. 119 Veigneau, Dk. 120 1 Veysel Sarı, Dk. 120 2 Trezeguet (Kasımpaşa) Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa, normal süresi 0-0 biten maçta Aytemiz Alanyaspor'u uzatmalarda 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. - İstanbul